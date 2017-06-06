陶身體劇場 帶來黑白雙舞作6與7中央社 (2017-06-06 19:58)
（中央社記者鄭景雯台北6日電）中國舞蹈家陶冶以80後的編創力，搭配90後舞者爆發力，打造陶身體劇場極致肢體美學，以獨特的舞蹈語言征服國際舞壇，今年他帶來舞作「6」、「7」，9日至11日在雲門劇場演出。
陶身體劇場創立於2008年，短短9年間，席捲世界各大藝術節，演出遍及五大洲四十多個國家，曾4次獲得紐約時報報導，是當今最受國際青睞矚目的現代舞團。
陶身體劇場被譽為「中國現代舞的沙漠奇花」，陶身體劇場藝術總監陶冶今天下午第三度來台，為舞作「6」、「7」在雲門劇場的演出，與台灣媒體見面。
雲門舞集創辦人林懷民曾說，「我夢想可以編出這樣的舞，同時知道自己辦不到」，這是林懷民繼新舞風後第二次邀請，也是陶身體劇場第三次在台演出。
陶冶表示，台灣觀眾的熱情，是他們在其他華人劇場前所未見，這讓他更加堅定相信，堅持以純粹肢體的方式創作，所塑造出的獨有美學，並非孤芳自賞，而是必須覓得知音。
陶身體劇場的作品都以數字命名，「6」、「7」就各自代表有6名、7名舞者演出，是為減去大家對舞作的過多解讀，希望觀眾直視肢體本質，以自身感受詮釋舞作、賦予作品更多想像空間。
不過創團以來唯獨沒有用「1」命名舞作，陶冶表示，沒有創作「1」，是保留對自己創作的提問，讓自己不斷追尋唯一的存在。
陶身體劇場9日至11日，將在雲門劇場演出作品「6」及「7」，被稱為黑白孿生雙舞作。1060606
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