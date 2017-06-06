黑嘉嘉筆試低空飛過 過關就差這一秒NOWnews今日新聞 (2017-06-06 19:33)
「圍棋女神」黑嘉嘉外型亮眼進軍歌壇，今（6）日出席機車品牌代言，為了當個稱職的代言人，不會騎機車的她，透露最近忙著考機車駕照，練習時還找了同事陪同，被問到有沒有因練習而受傷？黑嘉嘉說：「我沒有受傷，不過同事的『心』受傷了，因為同事被路人以為在教女兒騎車。」
黑嘉嘉說自己通常都給朋友或家人載，被問到學生時代有沒有玩過聯誼遊戲？黑嘉嘉表示當時忙著棋藝訓練，所以沒有參與過聯誼，也沒有玩過「抽鑰匙」的遊戲；而最近忙著練習騎機車，讓她直呼比下圍棋還要難，每次一握上油門，不自覺就會用力轉動，不斷失速爆衝，好險一旁陪同同事，都會在千鈞一髮之際扶住她。
經過了4次練習，黑嘉嘉信心滿滿決定前往考試，筆試以86分過關，比及格分數85分多1分低空飛過，沒想到到了直線7秒的關卡，才是挑戰的開始，第一次黑嘉嘉撐了6秒，第二次重新挑戰時因為騎太慢，一不小心就騎出格子線，宣告失敗！但黑嘉嘉不氣餒，她為自己打氣說：「下次我一定會考上！」
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