黑嘉嘉挑戰機車駕照 敗在直線7秒中央社 (2017-06-06 19:37)
（中央社記者江佩凌台北6日電）甜美圍棋女棋士黑嘉嘉清新形象人氣高，繼日前為中職開球，近日接下機車品牌代言人，敬業的她還特地去考機車駕照，誰知筆試及格邊緣通過，路考卻敗在「直線7秒」。
剛過23歲生日的黑嘉嘉除了有厲害的棋藝，甜美形象也讓她受廠商青睞，擔任機車品牌代言人，今天她以一襲粉紅斜肩洋裝亮相出席記者會。敬業的她坦言最近新挑戰不是最拿手的圍棋賽，反倒是考機車駕照。
黑嘉嘉笑說，考前展開「魔鬼訓練」時，一坐上機車練習很興奮，誰知道油門催太用力，竟失速暴衝，嚇壞身旁同事趕緊上前救援，同事嚇出一身汗。
監理所筆試成績，黑嘉嘉以及格邊緣分數過關，她直說很開心，因為用app練習20次測驗，只有2次及格。但挑戰路考時，第一次只撐到「直線6秒」，第二次則因為騎太慢，一不小心就騎出線外，皆敗在第一關。
媒體問她有沒有被男生騎車載過，黑嘉嘉透露，有被男同事、也是職業棋士載過，但不會覺得害怕；而成為職業棋士後都專注在下棋，所以也沒玩過「抽鑰匙」的聯誼遊戲。1060606
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