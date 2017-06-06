（中央社記者管瑞平桃園6日電）政府規劃「亞洲．矽谷」計畫推動策略，國發會於桃園規劃設置展示空間，今天正式開展，共計11項實體產品，讓民眾瞭解該計畫執行進度及階段性成果。



國家發展委員會於亞洲．矽谷計畫執行中心桃園總部規劃設置展示空間，今天偕同桃園市政府共同辦理開展記者會。展出包括亞洲．矽谷計畫、物聯網產業大聯盟及新創團隊成果共計11項實體產品，更以VR技術為展示團隊打造虛擬實境秀平台-ASVDA 360會客室，以虛擬實境方式解說團隊與產品的特色、應用及技術亮點。



亞洲．矽谷計畫執行中心執行長龔明鑫表示，展示空間不僅提供國內新創團隊一個技術與創意展演場域，同時也將做為國內物聯網產業技術和產品與國際接軌的行銷專區，讓國內外廠商、新創團隊及創投，可透過此平台，輕易達成找產品、找技術、找合作夥伴及投資標的。



龔明鑫指出，此次展覽先以加速物聯網發展及完善創新創業生態系為展出重點，未來將朝各種新型態應用服務，掌握創新經濟發展趨勢與機會，向更多部會相關計畫成果徵展，以整合產、官、研各界資源，串接國際資源，加速台灣物聯網產業能量進軍國際市場。



國發會表示，這次首輪展示共有智慧居家、智慧健康照護、智慧商業、智慧製造及AR/VR等5大主題。其中，工研院服科中心於去年研發的「創新光碼互動服務系統」是亮點之一，該系統利用LED光源嵌入高頻閃爍的OCC光碼，即可將燈具變為互動導覽的智慧裝置，消費者可在光照範圍內，拿出手機拍攝，獲取店家所要傳達的資訊，包括產品介紹或折價券，未來可應用在賣場或會展場所，並結合行動支付應用。



另有新創團隊「方便點(Square Dot)」，嘗試將無線充電技術延伸至家具、建築物、醫療設備等媒介，並成功將此技術與交通工具結合，發展出車用的無線充電產品，採用共振式的無線充電技術，比傳統磁感應充電的反應更靈敏、有效充電範圍更大，充電速度也更快，甚至可達到有線充電的兩倍。



國發會表示，還有其他結合未來生活相關的創意科技與創新研發成果都在此次展示中呈現。亞洲•矽谷計畫執行中心展示館採開放預約機制，即日起可上網www.asvda.org.tw預約參觀。1060606