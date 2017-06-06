五億元中關村創業大街雙創基金髮布 重點支持AI北京新浪網 (2017-06-06 19:51)
中新社北京6月6日電 (記者 於立霄)一項支持人工智慧發展、資金規模達5億元人民幣的中關村創業大街產業雙創基金，6日在「2017創響中國北京站」啟動儀式上正式發佈。
該項基金是中關村創業大街旗下的專業風險投資機構，核心業務定位於以「智能+」為主的高科技行業初創期和成長期企業投資，旨在促進雙創基地的產業鏈與創新鏈融合。
北京市人民政府副秘書長劉印春在啟動儀式上表示，當前北京正堅定不移實施創新驅動發展的戰略，集聚全球創新創業資源，優化創新創業環境，努力建設全國科技創新中心，在更大範圍、更高層次上推進「大眾創業、萬眾創新」。
國家發展和改革委員會高技術司副巡視員沈竹林表示，中國的創新創業對穩增長、調結構、促改革、增就業的作用日益顯現。北京市海淀區是全國創新創業氛圍最濃、要素最完備、科技創業者和創業投資機構最聚集的雙創高地，也是向世界展示中國雙創風采的重要窗口。
沈竹林希望北京市繼續發揮高端人才積聚、科技基礎雄厚的優勢，按照創新驅動發展戰略的總體部署，立足全國科技創新中心、全面創新改革實驗區、京津冀一體化等戰略定位，多措並舉推進創新創業向縱深發展。
近年來，北京市海淀區「大眾創業，萬眾創新」成就顯著，2016年新註冊企業約3.3萬家，平均每個工作日誕生130餘家，其中90%以上是民營企業，1.9萬余家屬於科技、文創企業。
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