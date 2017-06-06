（中央社記者鄭景雯台北6日電）豐華唱片推出經典黑膠，包括獲金曲獎特別貢獻獎的張雨生「口是心非」、張惠妹首張專輯「姊妹」。張雨生媽媽感性說，「感覺雨生又活過來」；張惠妹也感謝「姊妹」帶來的回憶。



成立22年的豐華唱片看待黑膠唱片的製作相當嚴謹，除了優選蘇芮、張雨生、張惠妹為首輪黑膠專輯的超級經典代表外，在製作規格上，更不惜將原始母帶送至德國老虎魚（黑膠唱片品牌保證公司）唯一指定的Pauler Acoustics生產。



這次豐華發行「蘇芮20年特別選」、張雨生經典之作「口是心非」、張惠妹首張專輯「姊妹」黑膠唱片，分別對這三位流行音樂歌手代表不同的意義。



張雨生今年獲得金曲特別貢獻獎肯定，張媽媽得知消息時已感動萬分，遲遲說不出話來。她說，「今年是雨生離開的第20年，謝謝那麼多喜歡雨生的朋友，喜歡傳唱他的歌曲，也延續他的音樂生命，希望雨生的音樂能繼續陪伴大家，帶給大家心靈的鼓勵和感動」。



張媽媽也謝謝唱片公司幫「口是心非」重新製作成黑膠唱片，「感覺上雨生又活過來，在我們身邊唱歌，我真的很感動」。



張惠妹也充滿感謝的說，「很感謝『姊妹』帶給我很珍貴的回憶，當年和寶哥（張雨生）在錄音室裡的點點滴滴至今仍沒有忘記，也因為這張專輯讓你們認識了我、讓我可以有勇氣一路走到現在，謝謝豐華唱片幫『姊妹』專輯賦予經典珍藏的音樂生命」。



這三張黑膠唱片將在16日同步上市。1060606