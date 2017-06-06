豐華推出張雨生黑膠 張惠妹感性道謝中央社 (2017-06-06 19:22)
（中央社記者鄭景雯台北6日電）豐華唱片推出經典黑膠，包括獲金曲獎特別貢獻獎的張雨生「口是心非」、張惠妹首張專輯「姊妹」。張雨生媽媽感性說，「感覺雨生又活過來」；張惠妹也感謝「姊妹」帶來的回憶。
成立22年的豐華唱片看待黑膠唱片的製作相當嚴謹，除了優選蘇芮、張雨生、張惠妹為首輪黑膠專輯的超級經典代表外，在製作規格上，更不惜將原始母帶送至德國老虎魚（黑膠唱片品牌保證公司）唯一指定的Pauler Acoustics生產。
這次豐華發行「蘇芮20年特別選」、張雨生經典之作「口是心非」、張惠妹首張專輯「姊妹」黑膠唱片，分別對這三位流行音樂歌手代表不同的意義。
張雨生今年獲得金曲特別貢獻獎肯定，張媽媽得知消息時已感動萬分，遲遲說不出話來。她說，「今年是雨生離開的第20年，謝謝那麼多喜歡雨生的朋友，喜歡傳唱他的歌曲，也延續他的音樂生命，希望雨生的音樂能繼續陪伴大家，帶給大家心靈的鼓勵和感動」。
張媽媽也謝謝唱片公司幫「口是心非」重新製作成黑膠唱片，「感覺上雨生又活過來，在我們身邊唱歌，我真的很感動」。
張惠妹也充滿感謝的說，「很感謝『姊妹』帶給我很珍貴的回憶，當年和寶哥（張雨生）在錄音室裡的點點滴滴至今仍沒有忘記，也因為這張專輯讓你們認識了我、讓我可以有勇氣一路走到現在，謝謝豐華唱片幫『姊妹』專輯賦予經典珍藏的音樂生命」。
這三張黑膠唱片將在16日同步上市。1060606
關鍵字：
上一則：金光舞台車前進信義區（2）
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
DEFONSE 護足霜．PLUS. 護足霜．LA DEFONSE 護足霜．歐舒丹 護足霜．TITANIA 德你雅 護足霜．乳油木護足霜 30ml．乳油木 護足霜 150ml．護足霜．LUSH 護足霜．悠斯晶A 護足霜．TITANIA 護足霜．歐舒丹乳油木護足霜 150ml．LOccitane 護足霜．YuskinA 護足霜．Aphrodite 希臘美神 護足霜．CRABTREE 護足霜．歐舒丹乳油木護足霜．MOOI 護足霜．悠斯晶 護足霜．PLUS 護足霜．歐舒丹 乳油木護足霜 30ml．乳油木護足霜 150ml．olive 護足霜．乳油木護足霜．Scholl 爽健 護足霜．gamila 護足霜．黎得芳 護足霜．L’ OCCITANE 護足霜．歐舒丹 乳油木護足霜．Dulgon 護足霜 50ml
- Just Diamond 18K金鑽石耳環-星璨光芒
- Nikon AF-S DX 12-24mm F/4G IF ED（公司貨）
- 【PUMA】IGNITE v2 男子 慢跑運動鞋(18861103)
- SYM三陽機車 野狼 125 EFi 鼓煞 2017新車
- 【hilltop山頂鳥】女款GORE-TEX 2L防水防風透氣外套(H22FS3
- 【PUMA】Speed 600 IGNITE 男子 慢跑運動鞋(18851703)
- 【EPISODE】Mona 質感簡約素面領飾針織上衣-附領片(深藍色)
- 【OGIRL】U領亮彩上衣
- Dyson V8 fluffy SV10 無線吸塵器(金)
- 【蜜雪兒mysheros】莫代爾棉針織立體圖騰上衣(紫)
陳艾琳坦承離婚前曖昧Alex 自認「這點是我不對」【NOWnews今日新聞】
名家論壇》柯志遠【NOWnews今日新聞】
陳維齡體重飆破75 「不減肥理由」讓宋逸民秒安靜【NOWnews今日新聞】
安以軒伴娘4關卡考驗 狂掃新郎200枚紅包【NOWnews今日新聞】
歐陽娜娜顛覆形象 演青樓女子戀李淳【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》