即將在本月10號正式解鎖發售的賽車遊戲大作《塵埃4（DiRT 4）》的媒體評測，在今日正式解禁。目前包含國外媒體IGN、GameSpot等多家媒體已經放出了遊戲的評測。目前OpenCritic匯總的遊戲16家媒體評分的平均分為85分，外媒整體對遊戲的表現還是相當不錯的。

具體媒體評分如下：

IGN：9.2分

IGN在相關的評測中，表示《塵埃4》就像是早期優秀前作的回歸，遊戲再次確立了拉力賽的新標準。遊戲的精心設計的生涯模式（career mode）以及無盡的比賽的場地為遊戲注入了強勁的活力，絕對是一款非常優秀的遊戲。

GameSpot：9分

GameSpot表示遊戲的優點在於：遊戲的兩種獨特的模式以及多樣化的賽道可以讓玩家根據自己的喜好變化遊戲的難度；遊戲的拉力賽節奏緊張刺激；教程模式提供了大量有用的信息；同時遊戲的Your Stage模式也擴展了遊戲的生命周期，讓遊戲保持新鮮度。缺點在於遊戲的Landrush模式比較枯燥和重複性過大。

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PlaySation Universe:9分

遊戲的優點在於：遊戲無可挑剔的拉力賽模式；大量可選的比賽模式；充滿挑戰性生涯模式。缺點在於（PS4）的幀數在重播中有些掉幀；遊戲的小隊管理元素沒什麼吸引力。

God is a Geek：9分

遊戲的整個生涯模式以及遊戲的Rallycross和Joyride模式非常優秀，《塵埃4》算是開發商Codemasters最為優秀的作品之一了。遊戲是一款相比於其他遊戲非常優秀的拉力賽作品。

Gamesradar：3.5（5分制）

Gamesradar對遊戲給出的評測屬於相對較低的，在相關的評測中，其指出遊戲的對於超級喜歡拉力賽模擬遊戲的玩家會有吸引力，遊戲的社區挑戰任務為遊戲創造了豐富的挑戰模式。但是遊戲重新回歸的比賽模式玩起來很乏味、讓人很失望，無法讓人滿意。

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