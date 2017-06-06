《絕地求生大逃殺》高能時刻神操作 老司機360度飆車北京新浪網 (2017-06-06 19:36)
遊戲世界中向來充滿精彩或者逗比的瞬間，有些讓人看了捧腹大笑，有些則讓人心潮澎湃。本期我們將見到《絕地求生大逃殺》的摩托車「神操作」，《彩虹六號：圍攻》的各種套路，以及最後《十三號星期五》真正的人類「老司機」。
高能時刻：
高能時刻（Highlightreel）由外媒Kotaku製作發佈，是一檔集休閑娛樂爆笑為一體的遊戲視頻節目。遊戲世界中向來充滿精彩或者逗比的瞬間，有些讓人看了捧腹大笑，有些則讓人心潮澎湃，一切盡在高能時刻。敬請期待下一期的到來！
還有這種操作？
這種操作的人已經死了
人類老司機才有這種操作
高清視頻畫面：
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
廣達香肉鬆．新東陽 海苔 肉鬆．蔥花 肉鬆．芝麻肉鬆鳳凰捲．肉鬆 台畜．自然豬 肉鬆．海苔 素食 肉鬆．金龍肉鬆．海苔 肉鬆．台畜 原味 肉鬆．肉鬆 禮盒．得意的一天 寶寶肉鬆．元進莊 肉鬆 200g．寶寶肉鬆．新東陽 無糖 肉鬆．新東陽 肉鬆 海苔．芝麻海苔 肉鬆．牛肉鬆．肉鬆．台畜肉鬆．肉鬆 蛋捲．海苔芝麻素肉鬆．新東陽 肉鬆．桂格 肉鬆．維豐肉鬆．海苔素肉鬆．健康肉鬆．原味 肉鬆 禮盒．海苔肉鬆．素肉鬆
火星古湖泊再現微生物存活跡象 曾有生命存活環境？【北京新浪網】
三星Note 8設計圖曝光 雙攝像頭+正面隱藏式指紋【北京新浪網】
卡巴斯基向歐盟投訴微軟 稱Win 10禁用其殺毒軟體【北京新浪網】
老Macbook擴展性真不賴 拆機升級偽指南【北京新浪網】