遊戲世界中向來充滿精彩或者逗比的瞬間，有些讓人看了捧腹大笑，有些則讓人心潮澎湃。本期我們將見到《絕地求生大逃殺》的摩托車「神操作」，《彩虹六號：圍攻》的各種套路，以及最後《十三號星期五》真正的人類「老司機」。

高能時刻：

高能時刻（Highlightreel）由外媒Kotaku製作發佈，是一檔集休閑娛樂爆笑為一體的遊戲視頻節目。遊戲世界中向來充滿精彩或者逗比的瞬間，有些讓人看了捧腹大笑，有些則讓人心潮澎湃，一切盡在高能時刻。敬請期待下一期的到來！

還有這種操作？

這種操作的人已經死了

人類老司機才有這種操作

高清視頻畫面：