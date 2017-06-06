杉果遊戲官方微博宣布，杉果U+加速器已經開啟內測，這款由杉果推出的加速器目前支持為《街霸5》、《毀滅戰士》、《戰錘40K：戰爭黎明3》等遊戲提供加速，一起來了解一下。

根據官方微博提供的信息，目前杉果U+加速器處於內測階段，需要購買過相應遊戲的用戶才能在官方網站領取內測加速版客戶端的激活碼，遊戲也必須是杉果賬號購買。擁有內測資格的用戶在領取激活碼后，可以通過杉果客戶端激活加速功能。

目前杉果U+加速器支持對《街霸V》、《毀滅戰士》、《戰錘40K：戰爭黎明3》、《生存指南2》、《進化》、《戰錘：末世鼠疫》、《方塊風暴》、《龍珠：超宇宙2》這幾款遊戲進行加速，本輪測試開放時間為6月6日至6月30日，感興趣的朋友可以前往參與。

內測資格領取地址：點擊進入