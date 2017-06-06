Steam上那幾款無條件退款的黃油取消了中文 官方稱迫不得已北京新浪網 (2017-06-06 19:41)
日前，一個名為Sakura Games的發行商走入了大家的視線，其代理的幾款擦邊球黃油因為自家的無條件退款政策受奸商惡意利用，於是發帖跪求同胞放過。（完整事件回顧>>>）
隨後，為了防止被惡意利用，Sakura Games發佈公告修改了退款政策，從無條件退款（區別於Steam的兩小時內退款，可以直接聯繫開發商本人退款）變更為：
1、每個人每款遊戲只退1次；若1個人使用多個steam賬戶或支付寶賬戶來退款會被在下拒絕。
2、禮物不退。
3、遊戲時間必須大於2小時。
昨天，Sakura Games又下架了三款遊戲原本存在的簡體中文支持，對此他發佈通知稱：「有些事情會讓在下鬱悶，比如發現了BUG但不能馬上解決；有些事情會讓在下生氣，比如一個steam用戶用多個賬號批量購買然後來退款；有些事情會讓在下欣慰，比如遊戲的改進獲得了大家的認可；但有些事情則是讓人無奈，比如這次的語言更新，就是迫不得已，不是你想不想，而是不允許！（此處黑了一句話）最後，真的非常感謝這麼多支持和理解我的朋友們，在下一定會加倍努力：）」
雖然沒有了官方中文支持，不過評論區也有不少司機主動開車發補丁。
此外，Sakura Games今天還發佈了關於夏促的通知，簡而言之就是告訴大家想買遊戲可以夏促打折再買，買了遊戲符合條件的情況下可以聯繫退差價。
不管怎麼說，Sakura Games這波營銷確實讓不少玩家買賬了。
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