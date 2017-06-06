新浪科技訊 日期:6月6日晚間消息，富士通總裁Tatsuya Tanaka今日表示，關於將公司PC業務與聯想PC業務相整合事宜，兩家公司將很快達成協議。

富士通去年10月宣布，正與聯想談判，希望在PC設計和製造領域展開合作。之前，兩家公司曾計劃在今年3月底前達成最終的協議。但由於談判需要更多時間，該日期最終被推遲。

Tatsuya Tanaka今日稱：「我們正在討論如何能為兩家公司創造最大的協同效應，如今已接近尾聲，預計很快就會達成最終的協議。」Tatsuya Tanaka同時強調：「雙方的談判並未發生意外，只是兩家公司討論地內容更具體些。」

兩家公司的整合談判正值全球PC市場需求被智能手機和平板電腦蠶食之際。對於全球最大PC廠商聯想而言，這筆交易有助於提高聯想的議價權，進一步鞏固其在全球PC市場的地位。

聯想CEO楊元慶今年4月曾表示，收購富士通PC業務符合聯想的戰略，整合將形成很好地協同效應。

之前曾有報導稱，聯想與富士通已提出兩種合作方案：一是成立由聯想主導的合資企業，然後將富士通PC業務併入合資公司；二是由聯想向富士通PC業務投資超過50%的資本額，然後進行股權及人事移轉，最終由聯想接手管理與營運。

近日還有媒體報導稱，富士通有意聯手其他競購者共同競購東芝晶元業務。但Tatsuya Tanaka對此持謹慎態度，稱富士通沒有合理的理由這樣做，因此也很難說服投資者。(李明)