學妹上節目爆料 阿翔曾追求她閨密NOWnews今日新聞 (2017-06-06 19:03)
阿翔找了同為中華藝校畢業的朱芷瑩、葉瑋庭一起到高雄吃喝，開啟了小小的高中同學會，大家聊到學生時期的回憶，身為學妹的朱芷瑩提起過往情事，原來在高中時，阿翔追求過她的閨密，朱還爆料，他當時每天都買早餐掛在對方腳踏車上，還曾經把情歌錄成卡帶，連同情書一起送出。
對於爆料，阿翔萬萬沒想到會被抖出此事，一開始還裝傻質疑朱芷瑩記錯人，沒想到她得意說：｢我才跟她確認過的！｣嚇得阿翔差點跌下椅子，最後只好投降，開玩笑抱怨：｢她當時沒有男朋友，怎麼不選我啦！｣
另一位校友葉瑋庭也是阿翔學妹，小他七、八屆的她回憶，學校老師常罵他們不長進，強調許多學長學姊都很有才華，也很會表現自己，希望葉瑋庭跟同學們多學學，阿翔聽了興奮問：｢那老師有提到陳文翔這個人嗎？（阿翔在2007年由陳文翔改名陳秉立）｣她竟回：｢沒有耶，可能我們相差太多年了。｣讓原本期待聽到自己名字的阿翔哭笑不得。《食尚玩家》內容將於7日22：00播出。
關鍵字：
上一則：金光舞台車前進信義區（2）
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
DEFONSE 護足霜．PLUS. 護足霜．LA DEFONSE 護足霜．歐舒丹 護足霜．TITANIA 德你雅 護足霜．乳油木護足霜 30ml．乳油木 護足霜 150ml．護足霜．LUSH 護足霜．悠斯晶A 護足霜．TITANIA 護足霜．歐舒丹乳油木護足霜 150ml．LOccitane 護足霜．YuskinA 護足霜．Aphrodite 希臘美神 護足霜．CRABTREE 護足霜．歐舒丹乳油木護足霜．MOOI 護足霜．悠斯晶 護足霜．PLUS 護足霜．歐舒丹 乳油木護足霜 30ml．乳油木護足霜 150ml．olive 護足霜．乳油木護足霜．Scholl 爽健 護足霜．gamila 護足霜．黎得芳 護足霜．L’ OCCITANE 護足霜．歐舒丹 乳油木護足霜．Dulgon 護足霜 50ml
- Jarrow賈羅公式 超濾乳清蛋白粉-巧克力口味(908g/瓶)
- 【ATUNAS 歐都納】男款驅蚊/抗UV/透氣/輕量外套 A-G1601M
- 林內RH-8036S斜背式蒸氣水洗油煙機80CM
- 【HAKERS 哈克士】女 Zenith Event 3L防水外套(孔雀藍)
- 《KOSNEY 暖玉生香-粉綠》特大100%天絲TENCEL六件式床罩組
- 【CRAFT】DELTA男款運動壓縮長袖上衣(黑/綠)
- 【ATUNAS 歐都納】女款防曬透氣輕薄外套 A-G1607W 桃紅
- LONGINES 嘉嵐系列經典羅馬石英錶-白x雙色版/36mm L4755211
- 【KeyWear奇威名品】流行必備夏日長褲
- 【亞果元素】iKlips DUO Apple雙向極速多媒體行動碟 64GB
陳艾琳坦承離婚前曖昧Alex 自認「這點是我不對」【NOWnews今日新聞】
名家論壇》柯志遠【NOWnews今日新聞】
陳維齡體重飆破75 「不減肥理由」讓宋逸民秒安靜【NOWnews今日新聞】
安以軒伴娘4關卡考驗 狂掃新郎200枚紅包【NOWnews今日新聞】
歐陽娜娜顛覆形象 演青樓女子戀李淳【NOWnews今日新聞】