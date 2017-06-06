▲阿翔（右）遭學妹爆料，追求過她閨密。（圖／TVBS提供，2017.6.6）

阿翔找了同為中華藝校畢業的朱芷瑩、葉瑋庭一起到高雄吃喝，開啟了小小的高中同學會，大家聊到學生時期的回憶，身為學妹的朱芷瑩提起過往情事，原來在高中時，阿翔追求過她的閨密，朱還爆料，他當時每天都買早餐掛在對方腳踏車上，還曾經把情歌錄成卡帶，連同情書一起送出。

對於爆料，阿翔萬萬沒想到會被抖出此事，一開始還裝傻質疑朱芷瑩記錯人，沒想到她得意說：｢我才跟她確認過的！｣嚇得阿翔差點跌下椅子，最後只好投降，開玩笑抱怨：｢她當時沒有男朋友，怎麼不選我啦！｣

另一位校友葉瑋庭也是阿翔學妹，小他七、八屆的她回憶，學校老師常罵他們不長進，強調許多學長學姊都很有才華，也很會表現自己，希望葉瑋庭跟同學們多學學，阿翔聽了興奮問：｢那老師有提到陳文翔這個人嗎？（阿翔在2007年由陳文翔改名陳秉立）｣她竟回：｢沒有耶，可能我們相差太多年了。｣讓原本期待聽到自己名字的阿翔哭笑不得。《食尚玩家》內容將於7日22：00播出。

▲葉瑋庭（右）是阿翔高中學妹。（圖／TVBS提供，2017.6.6）