MLB／沃斯腳趾受傷進傷兵名單 春訓時也傷過NOWnews今日新聞 (2017-06-06 19:05)
華盛頓國民隊外野手Jayson Werth（沃斯），今天被放入10天傷兵名單，球隊也從3A拉上外野手Ryan Raburn替代他。
Werth是在先前對上運動家隊的比賽中，當時他擊出自打球，球打到他們左腳腳趾，雖然他當下還是完成那個打席，且敲出安打，不過他在上一壘時，腳步明顯一跛一跛的，隨後就被換下場休息。
今天Werth腳趾的X光片出爐，呈現陰性，不過球團為慎重起見，還是先將他放入傷兵名單，讓他好好休養，其實Werth在春訓時，也因為自打球傷到同一個部位，國民總教練Dusty Baker表示，上次他受傷休息3天，這次可能會更久，當同一個部位受傷第二次時，通常需要比較長時間恢復。
從3A被拉上大聯盟的Raburn表示：「我很興奮，他們（球團）常常需要有人上大聯盟救火，如果我能夠幫助這支球隊，這樣會非常棒，因為這群隊友是很好的人。」
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