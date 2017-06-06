華盛頓國民隊外野手Jayson Werth（沃斯），今天被放入10天傷兵名單，球隊也從3A拉上外野手Ryan Raburn替代他。

Werth是在先前對上運動家隊的比賽中，當時他擊出自打球，球打到他們左腳腳趾，雖然他當下還是完成那個打席，且敲出安打，不過他在上一壘時，腳步明顯一跛一跛的，隨後就被換下場休息。

今天Werth腳趾的X光片出爐，呈現陰性，不過球團為慎重起見，還是先將他放入傷兵名單，讓他好好休養，其實Werth在春訓時，也因為自打球傷到同一個部位，國民總教練Dusty Baker表示，上次他受傷休息3天，這次可能會更久，當同一個部位受傷第二次時，通常需要比較長時間恢復。

從3A被拉上大聯盟的Raburn表示：「我很興奮，他們（球團）常常需要有人上大聯盟救火，如果我能夠幫助這支球隊，這樣會非常棒，因為這群隊友是很好的人。」