日職／復出就敲安 陽岱鋼：終於對球隊有貢獻NOWnews今日新聞 (2017-06-06 19:19)
日職巨人隊台灣好手陽岱鋼今天在對上西武隊比賽中，3局上敲出本季首安，一口氣打回2分，陽岱鋼也為球隊先馳得點，他表示：「終於對球隊有貢獻了。」
陽岱鋼首局首打席就被野上亮磨三振出局，不過第二打席他看了一顆壞球後，硬是把球打出中外野，守備時外野巨人球迷大喊「陽岱鋼」為他聲援，他也脫下球帽回應。
去年球季結束後從火腿隊轉至巨人，被期待是未來巨人隊主軸，但是陽岱鋼春訓就受傷，開季就在二軍，狀況一直調整不好，直到5月30日才首度在三軍實戰，他說：「真的太久了，實在是給大家帶來困擾。」
對於球隊最近吞下10連敗窘境，他說：「在球隊十分艱難的狀況下，能夠盡一己之力，實在是很開心。」
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上一則：鄧紫棋將首登台灣棒球場
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