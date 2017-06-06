金光舞台車前進信義區（1）中央社 (2017-06-06 19:31)
2017「金光舞台車．閃閃嘉年華」集結22輛卡車、20支鋼管，前進信義區台北市政府前廣場，主辦單位今年希望有更多勞工參與，讓大家休假有地方去。（角頭音樂提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年6月6日
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上一則：鋼琴家盧佳慧 邀藍麗娟為樂曲寫詩
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