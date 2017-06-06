鋼琴家盧佳慧（圖）每年用盡心思發想音樂會主題，今年邀請作家藍麗娟，為她彈奏的經典樂曲寫詩，觀眾在「水織火」音樂會，將一邊聆聽盧佳慧彈奏，一邊欣賞藍麗娟詩作。（盧佳慧提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年6月6日