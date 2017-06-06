黑嘉嘉代言機車（3）中央社 (2017-06-06 19:31)
光陽（KYMCO）6日在台北舉辦新車發表會，KYMCO董事長柯勝(峰)（右）邀請職業圍棋棋士黑嘉嘉（左）代言復古車款，搶攻女性族群市場。中央社記者裴禛攝 106年6月6日
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