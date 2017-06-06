鄧紫棋將首登台灣棒球場中央社 (2017-06-06 19:31)
中華職棒Lamigo桃猿隊在桃園主場舉辦「動紫大盛」主題趴，球團公布11日壓軸演出的是重量級女歌手鄧紫棋（圖）。（Lamigo提供）中央社記者林宏翰傳真 106年6月6日
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