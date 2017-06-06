戴資穎代言機車（2）中央社 (2017-06-06 19:31)
光陽（KYMCO）6日在台北舉辦新車發表會，羽球世界球后戴資穎（前）以一身科技感造型勁裝出席代言，她表示自己喜歡追求速度感，新車的造型及騎乘體驗都很符合她的羽球風格。中央社記者裴禛攝 106年6月6日
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