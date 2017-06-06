近年來惡意程式日益猖獗，為加速國內資安人才的養成，補足政府及企業在資安人才龐大的缺口，國家實驗研究院今天(6日)指出，旗下的高速網路與計算中心以多年在資安領域累積的核心技術與經驗，打造出可提供學習與練習網路攻擊與防禦技巧的「雲端資安攻防平台」，目前已正式開放各界使用，全面提升國內資安防護能力。

「雲端資安攻防平台」為國研院國網中心近十年來，於大尺度惡意程式誘捕網路建置、惡意程式分析、惡意程式知識庫及雲端核心技術的結晶，具備「專屬隔離環境」及「擬真場域實戰」兩大特色，平台在隔離安全的環境下，可隨意產生具漏洞與病毒的虛擬主機，供使用者練習新型病毒檢測分析；同時，此種虛擬化可擴展多主機的架構，也提供了具規模的擬真網路，讓使用者可進行惡意程式攻防實戰。

平台的訓練課程內容除了基礎的網頁安全、封包分析、惡意程式分析外，還包括誘捕系統、弱點滲透、數位鑑識、行動裝置安全等12類資安技術，並根據過往案例製作成150個以上弱點題庫，以進行實務演練。

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