為了邁向5G世代，交通部日前邀集政府機關、電信業者、設備商及晶片大廠等單位，舉行5G頻譜規劃諮詢會議，會中一致認為，台灣應及早開始進行頻譜規劃，並配合國際電信聯合會即將召開的世界無線電會議(WRC-19)所做的決議，採取積極措施。

為此，交通部今天(6日)發布新聞稿表示，為發展5G新興通訊技術及創新應用服務，將積極規劃整體頻譜策略，包括規劃800MHz頻段，供作智慧電表、自來水表、瓦斯表、還有公共安全與救難應變專用無線通訊系統及國家物聯網專用頻譜；再就國際上5G早期商業化最有可能的頻段，納入「頻率供應計畫」，並優先開放產學研各界進行5G試驗；此外，交通部也將密切觀察全球5G發展動態，掌握國內外5G實驗結果，作為修正「中華民國無線電頻率分配表」及「頻率供應計畫」的參考。

此外，有鑑於2019年第1季，台灣將有大規模5G測試的需求，同時需要相關試驗場域支援，交通部也將主動與國家通訊傳播委員會探討設立「電信實驗網路專區」的可行方案，以大幅縮短實驗申請程序及時間，加速研究單位與資通訊產業的技術研發與新產品開發時程，同時適當鬆綁現行實驗網路管理規定，為台灣發展5G做好萬全準備。