詹天佑福彩3D第17150期預測：和值範圍看好15-25北京新浪網 (2017-06-06 17:55)
一、本人通過鐘擺撞擊來分析，上期開出獎號739，號碼出球撞擊力整體上走向不穩定，出球鐘擺波動力增強，本期百位力的落腳點會在2 4 8上停留，十位力的落腳點可能 會在3 6 9上停留，個位會在7 5 8上停留。
二、所以本期會出現的高機率號應是26789
三、根據前面分析我們會得出以下注數：237 235 238 267 265 268 297 295 298 437 438 467 465 468 497 495 498 837 835 838 867 865 868 897 895 898
四、精選碼： 237
五、本人分析這期的膽碼為：2
六、精選號：237 265 295 438 467 468 835 895
七、上述分析結合本期的觀察
和值範圍：12-25
和值推薦：12 17
（華彩網）
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