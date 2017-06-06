阿森納俱樂部官方宣布，球隊簽下了德甲沙爾克04隊的左邊衛科拉希納茨。這位波黑國腳是自由轉會加盟的，槍手官方並沒有透露具體的合同年限。按照沙爾克官網的說法，科拉希納茨和阿森納簽約到2022年。在完成了必要的相關步驟之後，這位後防大將會在7月份加進球隊的季前訓練當中。阿森納官推也發佈小視頻，歡迎了科拉希納茨的加盟。

兩周后就要年滿24歲的科拉希納茨從2012年開始為沙爾克一線隊踢球，總共為球隊出戰123場比賽，其中包括23場歐戰。上賽季他在德甲參與了8個進球（3個進球，5次助攻），在所有後衛當中排名次席，此外拼搶成功率達到75.4%。在德甲官方賽季末評選出的最佳陣容當中，科拉希納茨佔據主力左後衛的位置，成為唯一入選的來自非前四名球隊的成員。國家隊層面，他為波黑隊出場18次，並且參加了2014年的巴西世界杯。

（華迪維亞）