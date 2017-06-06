雙色球17064期開獎號碼：02 10 16 22 24 28+15，大小比3：3，奇偶比0：6，012路比1：4：1；藍球0路大碼15。

紅球分析：

區間劃分：一區（01-11），二區（12-22），三區（23-33）

一區間：上期未開出號碼02 10，從近期出號走勢情況來看，該區目前出號顯下降趨勢，本期注意常規出號，區內適當參考溫碼，主看0、2路組合防1路參考1-2枚。綜合推薦02 03 08 09。

二區間：上期開出號碼16 22，目前上獎勢頭略有上升，上期該區號碼上獎2枚，本期該區有望上獎，參考1-2枚為主，主看1、2路。綜合推薦13 14 16 17。

三區間：上期開出號碼24 28，該區出號勢頭略有上升，上期該區號碼上獎2枚，注意奇數回補，主看1-3枚開出，重心分散，溫碼回補為主，推薦24 27 30 33之間開出號。

藍球分析：上期開出偶數08，近10期大小比5：5，奇偶比3：7，012路比4：3：3，本期留意大碼，參考奇數防偶數，主看0路碼防1路。推薦01 03 06 10

紅球12碼：02 03 08 09 13 14 16 17 24 27 30 33

藍球：01 03 06 10

心水一注：08 09 13 16 24 33+06

（個人觀點 僅供參考！轉載來自眾彩網）