日期:2017年6月7日凌晨02：45，國際友誼賽繼續有好戲上演，其中丹麥坐鎮主場迎戰日耳曼戰車。兩隊下周都有世界杯歐預賽的任務，本場比賽可能主要以練兵和調整狀態為主。

近年整體競爭力有所下降的丹麥最新FIFA排名第51，本屆世預賽5戰2勝1平2負積7分暫列小組第三，出線壓力頗大。值得一提的是，丹麥本期的24人大名單中有不少球員來自德甲，分別是門興後衛維斯特高和克里斯滕森，科隆後衛索倫森、不萊梅中場德拉尼和萊比錫紅牛前鋒鮑爾森，且對少凱爾也長期效力德甲，對於德國隊多名球員並不陌生。此外，主力門將小舒梅切爾因傷未能入選大名單，本次丹麥隊門將位置上出場最多的RONNOW也僅有4場國際大賽經驗，門將或成為丹麥軟肋。雖然在世預賽中的戰績不盡如人意，但是丹麥在友誼賽中的表現卻很出色，近4場友誼賽2勝2平保持不敗，在主場進行的進3場友誼賽更是獲得全勝且打進11球僅失1球。

日耳曼戰車德國隊最新FIFA排名世界第3，本屆世預賽5戰全勝小組第1出線在望。值得注意的是，德國由於下輪世預賽將在主場對陣魚腩聖馬利諾，以及備戰即將到來的聯合會杯，故本期大名以鍛煉新人為主，23人大名單中，7人首次入選。德國隊自去年歐洲杯半決賽不敵法國隊之後，各項賽事7勝1平保持不敗，上場世歐預賽客場4比1大勝亞塞拜然，球隊重回正軌。德國攻防兩端極具統治力，各項賽事近8場除客場0-0戰平義大利外，其餘7場全部有破門，6場零封對手，攻入23球僅丟1球的數據是實力的完美體現。

本場比賽亞盤多開出德國讓半一高水的初盤，對實力強大的德國隊信心不足，後市受注后調整為半球中水，結合德國隊考察新人為主的比賽目的，博彩公司對德國隊的信心銳減。綜合分析，本場比賽日耳曼戰車取勝不易。

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