[上期中2+1]

上期開獎號碼：01 08 20 27 30+03 04，前區五區比1：1：1：1：1，大小比3：2，奇偶比2：3，和值86，012路比2：1：2。後區0 1路組合，奇偶比1：1，大小比0：2。

黃河鯉魚大樂透17065期推薦：

前區分析：

奇偶比近3期形態1：4、2：3、2：3，上期偶數優勢出號，本期偶數仍需設防，推薦奇偶比值2：3防3：2開出。

大小比近3期形態1：4、5：0、3：2，上期大碼出號佔優，本期大碼注意回補，推薦大小比3：2防2：3組合。

012路比近3期形態1：3：1、3：1：1、2：1：2，目前2路出號增強，1路出號不足。本期注意0路出號為主，1 2路輔助出號，參考012路比3：1：1開出。

和值近5期和值101、107、47、114、86，上期和值走勢大幅下滑，本期主看和值上升表現，關注和值區間85~115點之間開出。

後區分析：上期開出03 04

大小方面：上期開出小小，近3期走勢：大大、小大、小小；本期看好小大組合。

奇偶方面：上期開出奇偶，近3期走勢：偶偶、奇奇、奇偶；本期看好偶偶組合。

012路方面：上期開出01路，近3期走勢：20、22、01；本期重點關注2 1路組合。

本期號碼綜合推薦：

前區推薦（12碼）：04 09 11 12 14 15 17 18 19 23 24 31

前區精選（8碼）：04 09 11 14 17 18 24 31

後區四碼：02 04 09 10

單挑一注：09 14 18 24 31+02 10

（眾彩網）