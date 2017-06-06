新一屆男排的世聯賽首站比賽（土耳其站）結束了，能夠感受到大家的精氣神在慢慢變化，一開始可能還拘著，不適應，後來就完全豁出去打了（輸給土耳其後，接連戰勝荷蘭、埃及）。我覺得現在的男排正是需要這種敢贏不怕輸的勁兒，外教的到來不光是把世界一流男排的技戰術體系打法帶來，更重要的是給我們帶來了信心，實現最終目標的信心！

現在的中國男排注入了很多新鮮的血液，當然也包括我自己。我們年輕隊員給中國男排帶來了新鮮的活力和不服輸的衝勁，但是我們狀態上起伏也比較大。新周期才剛剛開始，外教也剛剛對我們有所熟悉，我們需要改變並且學習的東西還有很多，進步的過程一定不會一帆風順，波折和困難肯定會有，但我相信風雨過後終將會見到彩虹，還希望大家能夠理解和支持我們，堅定不移的給予我們更多的鼓勵！

我們隊的老隊員，他們真的都很不容易，每個人都有大大小小不同的傷病，但他們為了夢想，為了中國男排一直在堅持，這樣的意志品質非常值得我們年輕隊員學習。仲哥銘哥季哥，都在國家隊征戰了很多年，有很豐富的大賽經驗，有他們在場上壓陣，我們年輕隊員才能放心大胆的去衝擊對手。

再說說我，可能大家覺得土耳其站的三場比賽我得分最多，是得分王，但事不盡然，首先我在場上是一名接應，在男排比賽中接應扣球次數理應是最多的，得分當然也就會比其他位置多，而且排球是集體項目，我的每一次得分都是離不開隊友的幫助，沒有強大隊友的支持我可能什麼都不是。當然也不能光看好的地方，自己有些環節還不夠細緻，這也是需要自己要改變並加以努力的！

接下來我們還有芬蘭、崑山站的比賽，希望我們能越打越好，配合的越來越默契，努力完成外教的要求。中國男排，加油！

（來源：排球之窗 作者：江川）