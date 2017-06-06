魯能小將入選U20國足集訓名單 曾亮相巴西職業聯賽北京新浪網 (2017-06-06 18:02)
陳蒲曾經亮相巴西職業聯賽
稿件來源：齊魯網（閃電體育 徐凱華 實習記者 王海亮）
6月6日，為備戰參加2020年東京奧運會亞洲區預選賽，中國足協公佈了最新一期U20的集訓名單。魯能一線隊內年輕小將陳蒲入選。
此次的集訓名單中，上海上港有四名隊員入選集訓名單，中甲球隊大連一方有三名隊員入選，同時許多在海外踢球的年輕球員也得到了徵召。魯能方面，只有陳蒲一人入選集訓名單。
魯能青訓出品的年輕小將陳蒲是一位優秀的年輕球員，1997年出生的他之前以租借形式從魯能加盟魯能巴西體育中心，成為第一個在聖保羅州足協正式聯賽中報名註冊的中國球員，並且在巴西聖保羅州乙級聯賽中完成過首秀，正式亮相過巴西職業足球聯賽。
2016年魯能濰坊杯賽事上，當時的魯能青年軍迎戰皇馬青年隊，魯能在落後一球的情況下上演逆轉好戲，3-2力克皇馬，陳蒲梅開二度，十分搶眼。
陳蒲的技術特點是左右腳相對均衡，能靈巧的一對一過人，在比賽中可以勝任左邊前衛、前腰多個位置，門前搶點非常優秀，之前也參加了本屆全運會青年組比賽，球隊未能晉級決賽，他也在結束全運會任務后第一時間到魯能一線隊報到。
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