上期開獎號碼：01 08 20 27 30+03 04

17065期整體走勢分析及預測：

[前區分析]：《注：共分五個區間，以每7個號碼球為一區間》

1、奇偶比例：近十期整體來看，奇偶數近期出號波動，上期奇偶比2：3，新的一期看好偏態表現，設防奇偶比1：4組合。

2、重號分析：上期重碼開0個，近期重號上獎走勢低迷，上期出號暫緩，新的一期重號設防空，本期推薦20。

3、連號分析：上期連碼開出0組，近期連號走勢波動，新的一期連碼繼續設防，本期推薦大碼31 32。

4、和值分析：上期出號重心著重小碼，和值較上期大幅獎至86點，本期重點看好小碼，本期和值走勢小幅回升，看好90~110之間出號。

5、區間比分析：上期區間比1：1：1：1：1，各區間出號平穩，新的一期注意空區回補，龍頭有望在一區出號，參考1路碼04開出。

[後區分析]：《注：共分兩個區間，以每6個號碼球為一區間》

上期開出03 04，奇偶，小小，0 1路組合。近期大小號分佈振蕩，奇偶波動表現，根據近期走勢來看，新的一期大小方面主看均衡組合；奇偶方面看好全偶分佈。

[號碼推薦]：

1、前區推薦（12碼）：04 05 12 14 19 20 25 28 31 32

2、後區推薦（4碼）：02 06 07 08

單挑一注（5+2）：04 12 19 28 32+06 08

（個人意見，僅供參考！）

（個人意見，僅供參考！）