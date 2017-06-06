日吐槽:胡爾克暴力鳥自殘一人 日本隊終於進四強北京新浪網 (2017-06-06 18:02)
日本球迷避開胡爾克暴力鳥
中超和日本J聯賽在2017賽季的亞冠8強中都是各兩支球隊進入了東亞區的4強。6月6日下午，亞冠進行了8強抽籤，結果中日兩國的球隊都分別抽中了本國球隊，進入了內戰模式。
相信這對於中國球迷來說，是一個很不滿意的抽籤結果。那麼我們的鄰居日本球迷們是怎麼看待這個8強東亞區內戰的呢？
日本雅虎很快採用了《GOAL》的文章快報，在其後留言的日本球迷們說——
「這應該會熱鬧引起人們興趣了，堪比大阪德比的日本對決。」
「日本VS日本、中國VS中國，對於雙方來說都是很浪費，不過各有一個國家的球隊進入半決賽這一點，也不錯。」
「這抽籤真的很無聊。」
「等等力球場（川崎）球門后是水泥看台，估計會有很多弄不到票的球票難民吧。」
「讓我想起大阪鋼巴對浦和的比賽，真是懷念啊。」
「讓有胡爾克和奧斯卡的上海和廣州互相搞一個下去，這應該是好事情。」
「祝賀，終於有日本球隊可以活著進四強了。」
「感覺觀眾會很多的。」
「東亞決賽是日本VS中國了，有趣。」
「不用出國這一點，太幸運了。」
「和中國球隊比拼比起來，這對於兩隊都是好事情，不用飛很遠出去了。」
「這應該是最好的分配了吧，中日各一隊進四強。」
「四強終於有一支日本球隊了，高興，希望能進決賽。」
●2CH論壇《亞冠8強抽籤 日本同士對決 川崎對浦和》——
「這太遺憾了。」
「日本已經進入四強了。」
「不論哪隊，都有一支進四強，我覺得不壞。」
「自己殺自己啊，AFC和EGG去死。」（小編想了半天也不知道這個EGG指的是什麼，如果是UGG的話，我知道）
「好吧，少打一場聯賽的排名榜上，J聯賽第六和第九爭奪亞冠四強席位。」
「為啥是日本內戰啊，哎，看了下，原來那邊也是中國內戰啊。」
「有趣。」
「日本球隊已經很久沒進4強了吧。」
「浦和先打客場，第二場的琦玉一定會很熱鬧的。」
「決賽已經確定是日中之戰了，這肯定會很激烈的。」
「如果是三年前，我肯定會怒著說，啊！開什麼玩笑，亞足聯亞冠傻逼吧；現在我則覺得，啊已經進四強了，多謝。」
「要是對中國的話，有可能都輸，所以這是好事情，看看現在浦和和川崎的戰鬥力就明白了。」
「要是日本全滅或者中國全滅的話，就沒意思了，所以這是雙方私下談好了吧。」
「這抽籤一定是有內幕的。」
「浦和趕緊買新人。」
「中國和日本各一隊晉級，這麼想的話，也不差。」
「東亞的話，廣州恆大VS浦和比較好，川崎對國內球隊還是比較弱的。」
「川崎會得到韓國人的助威吧。」（注：這裡是指浦和目前和濟州之間在亞足聯打的官司）
「哎？半島球隊那裡去了？」
「奪冠的話，是可能和皇馬踢的，加油。」
「歐冠的話，會不會本國迴避？」
「在公共電視台播啊，日本電視台的傻X，大家一起對他們進行抗議去。」
「我討厭浦和，但是川崎是沒辦法擊敗廣州上海的，所以沒辦法，還是浦和晉級吧。」
「沙特為啥沒有本國對決，這是石油錢管用了嗎？」
「本國對決無聊啊，為啥不分開。」
「這是日本對琦玉國之戰。」
「這抽籤可真和平。」
「是川崎國VS琦玉國。」
「亞冠本國對決，川崎2009年對大阪1勝1負。隨後8強負於了名古屋；浦和2008年半決賽負於了大阪鋼巴。」
「夏季還會進人吧，亞冠會來什麼選手呢。」
「如果是分開的話，川崎和浦和都輸了，MA的分數就要被中國超過了，所以才會這麼抽籤。」（這個日本人是明白人啊，MA分數決定了明年的亞冠球隊名額分配是2+2還是3+1，如果中國兩隊進入東亞決賽的話，日本有可能……）
「希望有日本殺手保利尼奧的廣州輸掉，上海的話，日本還是能踢踢的，雖然也很難贏。」
「上海很強的，浦和小組賽雖然贏了上海。」
「川崎要贏了的話就糟糕了，還是浦和比較有實力。」
「上海有胡爾克啊，長友佑都不趕緊轉會浦和或者川崎，沒人頂得住的。」
「國內聯賽的話，廣州恆大目前排名在上，不過廣州31分，上海上港29分第二。」
「但是，我要說的是但是，數日後，亞足聯宣布，川崎的對陣對手變成了濟州聯。」（意思是浦和遭到了處罰）
「日本同士對決的話，這下子打旭日旗沒關係了，挑釁的手勢也能比劃了。」
「J聯賽排名中檔球隊的亞冠對決。」
「等等力因為沒有椅子，所以賽場后的自由席不讓用，這咋辦，球票少好多，真是日產偷工減料。」（在日本國內是讓用的）
「如果預測正確的話，中國出來的會是廣州吧。」
「我上海和廣州的比賽都想看啊。」
「這抽籤就是先讓中國強隊自己滅一個，亞足聯真會玩。」
「廣州和上海的實力怎麼看都高一截，這抽籤對於浦和的川崎都是幸運的，也不用太遠移動，觀眾又多，一個隊鐵定進了4強，亞足聯的MA分數又拿到了。」
「亞足聯這是故意不讓東亞決賽出現本國球隊對陣吧。」
「廣州和上海的話，川崎確實感覺更好，浦和輸廣州輸的更多，日本球隊還是更想和上海踢吧。」（周超）
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