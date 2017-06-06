在歐冠決賽梅開二度，並幫助皇馬奪得歐冠冠軍，C羅的好心情是不言而喻的。不過，或許是太過高興了，C羅在網路上引發了一些爭議。

根據西班牙《每日體育報》的報導，事情的起因是這樣的，在歐冠決賽之後，不少網友P過的趣味惡搞圖片在網路上傳播，其中有一張得到了C羅的點讚。然而，這張照片顯然會讓梅西的擁躉感到不滿，圖片中梅西手舉金球獎，C羅則雙手握拳，縱情慶祝。

很顯然，這張照片想要表達的意思是：梅西把金球獎交給C羅。

《每日體育報》對C羅提出了批評，表示C羅滿腦子就想著金球獎，已經到了痴迷的狀態，相比而言，梅西則一直都非常謙遜。

不過，憑藉本賽季西甲、歐冠兩項冠軍，以及在歐冠決賽等關鍵比賽中的驚艷表現，今年的金球獎其實已經被C羅提前收入囊中。

（Echo）