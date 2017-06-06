5月22日，北京立夏以來的第一場雨剛剛過去，天氣涼爽，微風和順。這一天，華北電力附屬中學的初一孩子們迎來了自己在學校的第一次冰雪課。

這所建於1958年的公立初中不僅有悠久的辦學歷史、強力的師資隊伍，也有充盈的發展活力與豐饒的教學成果。多年來，學校沿著「整合社區資源，促進共同發展」的教學思路，致力於學生的全面發展，開發了培養學生人文、科技、藝術、健康、道德五大素養的70餘門課程，在國家、市區各類比賽中斬獲了大量獎項。

為助力2022年北京冬奧會、加快發展體育事業，國家增大了對冰雪運動的推廣與扶持力度，並著手推行「百萬青少年上冰雪」和「校園冰雪計劃」。華北電力附屬中學迅速響應國家號召，對推廣冰雪運動給予了高度重視，以進一步培養青少年的參與熱情、強化青少年的身體素質。

近年來，國家大力提倡全民健身，國內掀起了一波又一波的運動熱潮。然而，就我國初中生的運動狀況而言，時間短、類型少、科學性低、靈活度差等缺陷依舊存在。根據體育領域權威學者楊樺的研究，我國初中生里每天能參與2小時體育活動的人數僅佔8%，遠遠少於美國的62.8%與日本的65.4%。此外，我國初中生的體育活動大多局限於跑步、籃球、足球等傳統的項目範疇內，冰雪運動在民眾心中的貴族化、高端化印象還未改變。

可見在我國，發展體育事業、增強鍛煉意識、推廣冰雪運動還有很長一段路要走，需要更多方面、更深層次和更寬領域的投入。學校處於社會、學生與家長之間溝通對話的核心位置，扮演著至關重要的角色。

在此背景下，華北電力附屬中學與北京富麗高體育文化有限公司展開合作，開展了「富麗高體育冰雪大課堂」活動，將模擬冰場與冰雪運動教學引入孩子們的校園生活。活動採用德國暢滑四季的LIKE-ICE模擬冰板，該產品具有綠色環保、裝卸便利、安全性能高、維護成本低等優點，流暢度可達真冰的95%，在培養孩子的參與興趣、促進冰雪運動的平民化等方面有很大優勢。

「富麗高體育冰雪大課堂」活動為孩子們開啟了冰雪世界的嶄新天地，激發了孩子們的運動潛力與體育熱情。當童心與激情相碰撞、意趣與堅持相交織，將迸發出對冰雪運動莫大的推動力，也將奏響一曲最動聽的冬奧讚歌。

對於學校里的大部分初一學生來說，這是他們在冰雪運動樂園裡的第一次「探險」。冰場上到處穿梭著生氣盎然的「小精靈」，他們穿上冰鞋、戴好護具，隨著老師的叮囑左右搖擺或前後輕晃，每個人都在這項新奇的運動中收穫了從未有過的快樂。

運動場上洋溢著歡聲笑語，似乎透過這片生機勃勃的場域，便可看到冬奧會上運動健兒們的矯捷身姿。孩子們的熱情與歡暢，是對這別開生面的課堂最真誠的嘉獎，也是對冰雪運動的未來最有力的詮釋。