6月6日至14日，二〇一七年全國國際象棋錦標賽（團體）將在北京宏瑞御景國際酒店舉行，來自全國各地的15支男隊，12支女隊共116位棋手，將進行九輪的激烈角逐。這是京津冀一體化以來，首次由北京、天津、河北三地棋牌運動管理中心聯合承辦全國性的大型專業棋牌賽事。

本次比賽由國家體育總局棋牌運動管理中心、中國國際象棋協會主辦。北京市棋牌運動管理中心、天津市棋牌運動管理中心、河北省體育局棋牌運動管理中心承辦。北京弈樂園教育諮詢有限公司協辦。

北京北奧隊、天津津報棋院八條魚隊、河北隊、山西太原胡曉苓棋藝俱樂部隊、黑龍江省棋牌運動管理中心隊、上海隊、綠羊江蘇隊、浙江隊、山東隊、廣東隊、成都隊、青島隊、寧波白雪棋院隊、深圳棋院隊、中國棋院杭州分院隊，共15支隊伍報名，其中山西、寧波、青島三隊只報名了男隊。這樣，共有15支男隊，12支女隊角逐今年的全國國際象棋團體冠軍。

本次團體賽上場隊員為男隊4人，女隊3人，男子和女子分別組隊。每隊可報替補隊員男、女各1人，最終有72位棋手報名男子組，44位棋手報名女子組。男子組中余泱漪、韋奕、卜祥志、李超等名將出戰，女子組趙雪、瀋陽、王珏、倪詩群等巾幗豪傑披掛上陣。尤其值得一提的是，上海隊女將居文君報名了男子組比賽。另外，中國女子國際象棋第一位國際特級大師，劉適蘭此次也代表深圳棋院隊出戰，令人期待。

在未來的一周里，這些來自全國各地的頂尖國際象棋高手們，將以團體對抗的方式展開九輪積分編排的比賽。這也是我國貫徹京津冀一體化重大國家戰略以來，首次由北京、天津、河北三地棋牌運動管理中心聯合承辦全國性的大型專業棋牌賽事，而且還有如此眾多的世界一流國際象棋棋手參賽。

毫無疑問，此次比賽將成為京津冀一體化進程中棋牌運動板塊的關鍵一步。