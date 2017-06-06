亞冠奪冠賠率:中超兩強仍霸榜 希拉爾虎視眈眈北京新浪網 (2017-06-06 17:56)
日期:6月6日下午16時，2017賽季亞冠聯賽八強對陣抽籤儀式在馬來西亞吉隆坡舉行。最終，東亞區上港遭遇恆大、川崎對陣浦和；繼1/8決賽之後，亞冠賽場的「中國德比」將繼續上演！西亞區阿爾艾因PK阿爾希拉爾、柏斯波利斯與阿爾阿赫利對決。
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抽籤結束后，博彩公司隨即更新了亞冠奪冠賠率。在最新的榜單中，中超霸主廣州恆大1賠3.75位居第一，上港1賠4.5緊隨其後，沙特勁旅希拉爾1賠5排名第三；日本球隊浦和紅鑽則領銜第二集團，伊朗的柏斯波利斯墊底。
從賠率中我們可以看出，雖然中超的兩支球隊恆大和上港仍然佔據著一、二名的位置，但是與之前相比，優勢已縮水不少；中超兩強的過早相遇無疑是最不理想的結果，唯一值得安慰的是中超球隊提前鎖定了一個亞冠4強名額。排在賠率榜第三名的希拉爾奪冠賠率為1賠5，已對恆大和上港造成了威脅。
本賽季希拉爾表現出色，國內聯賽中，13場比賽10勝1平2負與伊蒂哈德並列榜首；而在亞冠賽場身處D組的希拉爾6場比賽3勝3平小組頭名晉級；並在1/8決賽兩回合雙殺胡齊斯坦獨立，實力已被博彩公司認可；又考慮到亞冠決賽前都將採取東西亞分區的規則，目前勢頭強勁的希拉爾將不會在決賽前碰到恆大或上港等勁旅，奪冠賠率佔據一定優勢無可厚非。
其他球隊的奪冠賠率，大家比較熟悉的浦和紅鑽1賠7.5、阿爾阿赫利與川崎前鋒均為1賠8、阿爾艾因1賠9；伊朗僅剩的一支球隊柏斯波利斯1賠15排在8強中的最後一位。(小桐)
附1/4決賽對陣(列前者先打主場)：
東亞區對陣：
上海上港(中國)VS 廣州恆大(中國)
川崎前鋒(日本)VS 浦和紅鑽(日本)
西亞區對陣：
阿爾艾因(阿聯酋)PK 阿爾希拉爾(沙特)
柏斯波利斯(伊朗)PK 阿爾阿赫利(沙特)
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