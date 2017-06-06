日期:6月6日消息，亞冠1/4決賽抽籤儀式舉行，兩支中超球隊廣州恆大和上海上港遭遇，將為爭奪東亞區決賽權展開廝殺，對於這一抽籤結果，不得不讓人產生「陰謀論」的懷疑，央視足球之夜記者劉思遠就在微博上表示：亞足聯是害怕，東亞決賽變中國內戰，影響亞冠發展嗎？

今年亞冠八強出爐后，東西亞區都有兩支來自同一國家的球隊，西亞區沙特的阿爾希拉爾和阿爾阿赫利，東亞區中國的廣州恆大和上海上港，由於沒有迴避原則，因此出現同國內戰是非常有可能。但最終簽表出爐后，沙特兩強分別迎戰阿聯酋阿爾艾因和伊朗波斯波利斯，而東亞區廣州恆大和上海上港則遭遇。

在最新一期亞冠奪冠賠率上，廣州恆大和上海上港佔據前兩位，兩隊的提前相遇無疑是一種損失，恆大上港如果面對日本浦和紅鑽、川崎前鋒，極有可能將日本球隊打出團滅。目前恆大亞外金英權已經傷愈，8月份極有可能進入亞冠名單，恆大亞冠賽場將組齊最強陣容，而上海上港在亞冠小組賽和上輪淘汰賽雙殺蘇寧，已經證明了他們最具冠軍相。聯想上賽季亞冠1/4決賽，兩支中超球隊和兩支韓國球隊，最終山東魯能和上海上港被首爾FC和全北現代團滅，K聯賽球隊會師東亞區決賽，如果今年演去年的簽位，中國兩隊可能也會打出團滅。

抽籤中另一個關鍵是，中國球隊這組對陣先被抽出，這也意味著中國德比勝者將在東亞區決賽先打主場，先主后客的賽程無疑也不佔優。無論是恆大還是上港，在東亞區決賽面對日本球隊都要先踢主場再踢客場。要知道日本球隊上一次打入亞冠最終決賽，還是2008年的大阪鋼巴了。

央視足球之夜記者劉思遠就在微博上表示：亞足聯是害怕，東亞決賽變中國內戰，影響亞冠發展嗎？隨後他也進一步解釋說：說的透亮點，雖然小組賽也沒佔得便宜，可是兩隊的狀態都有提升，有了胡爾克的上港金英權回歸的恆大，淘汰賽里都是討命的主！只要恆大上港調整好狀態主力健康，八月份肯定都能幹掉日本人！就當亞足聯官老爺，恩賜的亞冠決賽權爭奪戰吧！《東方體育日報》記者劉聞超也在微博上表示：我同意一位同行說得，亞足聯這麼玩兒，是想保一支日本球隊。

到底是不是陰謀論，我們肯定無從印證了，既然對陣已經確定，只有期待恆大上港踢出精彩的比賽，勝者最終能夠挺進決賽，把亞冠獎杯歸入中國球隊囊中！

（瑪塔）