稿件來源：中超聯賽APP

6月2日-6月4日，2017中國平安中超聯賽展開了第十二輪的較量。6月5日，中超聯賽官方公佈了第十二輪聯賽的賽果和上座情況。本輪聯賽，中超八個賽區共181345人觀賽，場均上座約2.3萬人。

其中重慶當代力帆主場對陣北京中赫國安的比賽，共有34689人觀賽，為本輪聯賽上座率最高的主場。山東魯能主場對陣天津權健的比賽，共有30176緊隨其次。江蘇蘇寧易購、上海上港、延邊富德的主場上座人數都超過了2.3萬人。天津億利主場上座人數本輪最低，共有11688人來到現場觀戰。