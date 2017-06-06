青雲大樂透第17065期預測：第五位參考26 32北京新浪網 (2017-06-06 17:44)
[上期中2+1]
上期開獎號碼：01 08 20 27 30+03 04，前區五區比1：1：1：1：1，大小比3：2，奇偶比2：3，和值86，012路比2：1：2。後區0 1路組合，奇偶比1：1，大小比0：2。
大樂透17065期青雲推薦
（圖表來源：http://tubiao.17mcp.com/Dlt/201Zs_qian-10.html）
第一位：上期開出1路號碼01，近10期012路比3：5：2，目前2路上獎略少。根據出號走勢來看，本期留意2路碼；近10期奇偶比5：5，奇偶數出號持平，本期優先考慮偶數，推薦：02 05
第二位：上期開出2路號碼08，近10期012路比3：4：3，目前1路表現略多。根據走勢來看，本期留意1路碼出號；近10期奇偶比4：6，偶數出號略多，本期優先考慮奇數，參考號碼：07 08
第三位：上期開出2路號碼20，近10期012路比2：4：4，目前0路上獎略少。根據以往出號走勢，本期留意2路碼；近10期奇偶比3：7，偶數表現優勢，本期考慮偶數出號，參考號碼：14 16
第四位：上期開出0路號碼27，近10期012路比6：1：3，目前0路上獎優勢。根據以往出號走勢，本期看好0路碼；近10期奇偶比6：4，奇數表現略多，本期看好奇數出號，參考號碼：19 21
第五位：上期開出0路號碼30，近10期012路比4：3：3，目前0路上獎優勢。根據出號走勢，本期優先看好2路碼；近10期奇偶比4：6，奇數出號略多，本期優先考慮偶數，參考號碼：26 32
推薦大底（10碼）：02 05 07 08 14 16 19 21 26 32
精選一注（5碼）：02 07 14 21 26
膽 碼：07 14 21
後區推薦
四碼：03 06 08 10
三碼：06 08 10
單挑：06 08
（個人觀點，僅供參考）
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