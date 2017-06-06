德甲球員評賽季最佳球員：萊萬壓奧巴梅揚當選北京新浪網 (2017-06-06 17:57)
萊萬被球員們評為德甲賽季最佳
在德甲球員心目中，誰是本賽季的最佳球員？《踢球者》雜誌對248名德甲球員進行的調查問卷結果公佈，本賽季的贏家是拜仁中鋒萊萬。
萊萬獲得了25%的選票，這也是他第一次獲得這個評選的賽季最佳。萊比錫中場納比-凱塔排名第二，冬歇期的時候排名第一的多特前鋒奧巴梅揚則排名第三。不過在本賽季的最後一輪比賽當中，加彭前鋒梅開二度，最終反超萊萬，以31-30的優勢獲得德甲小鋼炮。萊萬本賽季33場德甲攻入30球，這也是他連續兩個賽季德甲進球數達到30個。在德甲歷史上，只有偉大的蓋德-穆勒曾經實現過這樣的成就。
本賽季拜仁實現德甲五連冠，萊萬也獲得了自己在拜仁的第三個德甲冠軍，以及生涯總共第五個德甲冠軍（2011年和2012年在多特蒙德獲得德甲冠軍）。來到德甲之後，他總共在多特和拜仁獲得了9座獎杯，2次獲得德甲金靴，2次獲得德國杯最佳射手。
（華迪維亞）
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