隨著中國隊丁寧/劉詩雯4：0戰勝隊友獲得女雙冠軍，中國隊以四金的成績圓滿結束杜塞爾多夫世乒賽之旅，除了跨國組合在混雙項目未能闖進決賽外，在其它四個項目都以絕對的優勢捍衛了霸主地位，但在比賽過程中也遇到了很多來自國外運動員的衝擊，尤其是初露鋒芒的幾個年輕小將，他們將是國乒的新一代競爭對手。

本次世乒賽收穫最大的除了中國隊之外，當屬日本隊。除了石川佳純/吉村真晴在混雙項目上獲得日本闊別48年的世乒賽冠軍外，闖進女單四強的平野美宇、闖進男單八強的張本智和，他們憑藉出色的發揮，在競爭中超越了前輩開始和中國隊抗衡。在亞錦賽一鳴驚人的平野美宇，在半決賽中雖未能越過丁寧的防線，但是戰勝馮天薇闖進四強也彰顯了她現在的的競爭力。

男單比賽第二輪，日本一哥水谷隼被年輕小將張本智和淘汰，雖不能說日本男乒大旗易主，但是至少能說明這個少年開始在高水平對話中佔得一席之地，而且四分之一決賽也讓許昕感受到了一定的壓力。就像劉國梁所說，在同齡中張本智和確實是最好的，我們需要正視這樣的對手。另一位日本名將丹羽孝希，在與奧恰洛夫的八強爭奪戰中，用他獨一無二的打球風格，將這位男乒的頭號主力淘汰出局。可以預見，日本這兩位強手將在未來繼續作為國乒的挑戰者。

在二王一馬的時代，中韓大戰也是男乒賽場上經常奏響的旋律，但隨著老一批運動員的退役，韓國隊的步伐一度慢了下來，而在里約奧運會時給中國隊製造過麻煩的一哥鄭榮植也由於腕傷早早出局，這時李尚洙以黑馬姿態爆冷戰勝大滿貫張繼科，並淘汰薩姆索諾夫和黃鎮廷闖入男單四強，儘管半決賽0-4不敵樊振東，但這次比賽給人留下深刻印象。李尚洙還與鄭榮植攜手獲得雙打銅牌，也表明了韓國新一代男乒主力陣容的形成。

曾經在莫斯科作為新加坡主力將中國女乒拉下馬的馮天薇、作為德國男乒主力與中國抗衡多年的奧恰洛夫，此次比賽中未能走到中國隊的面前，由於年齡和傷病以及技術革新等原因，兩位名將的競技能力都有著一定的下滑。但是他們豐富的大賽經驗和自身的實力，使得他們仍然擁有不俗的競爭力。包括波爾、薩姆索諾夫、庄智淵等老將，在東京奧運周期仍在繼續征戰。

新的奧運周期，國乒的競爭對手也逐漸開始了新老交替，但是不論再怎麼變化，我們一刻未曾停歇。就像劉國梁接受採訪時所說，乒乓球和年齡無關，我們重視對手，但我們更能戰勝對手。

（panpan）