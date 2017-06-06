歐陽彥大樂透第17065期預測：和值看好83點左右北京新浪網 (2017-06-06 17:39)
上期開獎號碼：01 08 20 27 30+03 04，前區五區比1：1：1：1：1，大小比3：2，奇偶比2：3，和值86，012路比2：1：2。後區0 1路組合，奇偶比1：1，大小比0：2。
本期前區分析：
區間比：上期開出1：1：1：1：1。上期各區號碼均分。根據往期走勢，本期注意空區回補，推薦比例1：2：0：2：0。
大小比：上期大小比3：2，大碼上獎略多，近期整體大小碼常規分佈，根據出號走勢，本期小碼多出，留意3小2大組合。
奇偶比：上期奇偶比2：3，偶數上獎略多，近期整體奇偶分佈波動，根據出號走勢，本期奇數積極出號，推薦3奇2偶形態開出。
和值：上期開出86點，較上期下降28點，近期和值走勢起伏波動。本期注意和值走勢回落為主，重點關注83點附近開出。
本期後區分析
後區：上期開出03 04，小小、奇偶形態。從近期走勢看，奇偶分佈振蕩，大小碼勢頭不穩，本期大數組合最佳，奇偶組合開出。
本期推薦
前區（10碼）：07 09 13 14 18 22 25 26 28 33
後區（4碼）：01 08 10 11
獨推一注：07 09 13 26 28+10 11
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