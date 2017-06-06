「尋找台灣的超級IP」專題（中央社記者鄭景雯台北6日電）導演王小棣近年以總監製身分推出「植劇場」，讓提出影視國家隊拯救影視產業的總統蔡英文也走進片場探班，王小棣直呼「或許影視圈單打獨鬥的日子要過去了，如果好學生們可以認真想一些辦法，這會是好事」。



今年5月1日，文化部在華山文創園區舉辦「故事跨視界－出版IP應用展」，王小棣推出的「植劇場」也受邀展出，她在現場納悶地問，「IP我問了半天，到底什麼是IP啊？」。



簡單來說，IP（IP，Intellectual Property）也稱為智慧財產授權，把創作文本延伸至影視、遊戲、漫畫、音樂、演出等，有如IP的多元運用；不過「植劇場」的IP方式相反，是先有戲劇，才轉換成漫畫、小說。



融合老幹新枝 以團體戰喚回觀眾



王小棣聽懂了IP的概念後，恍然大悟地說，「原來智慧財產權的概念就是可以互相合作、跨界」，這就是這幾年她在「植劇場」做的事情，包括推出類型戲劇、找優秀編劇寫劇本，邀請明星演員帶新銳演員演出，以打團隊仗的概念，為台灣影視業做一點事情。



植劇場推出的戲劇類型多元，有歡樂夾雜家庭的「戀愛沙塵暴」；以人生時常面臨抉擇，交錯拍出兩種選擇的愛情劇「荼蘼」；圍繞著性侵主題，卻是驚悚推理劇的「姜老師，妳談過戀愛嗎？」；令人不寒而慄的靈異恐怖片「積木之家」；讓觀眾怎麼樣也猜不到兇手是誰的推理劇「天黑請閉眼」。「植劇場」跳脫窠臼，以新面貌擄獲觀眾重返台劇懷抱。



王小棣打破以往戲劇圈模式，2014年她先邀集蔡明亮、陳玉勳、瞿友寧、許傑輝、徐輔軍、王明台、安哲毅等金馬金鐘導演開闢「Qplace表演教室」，選出24位潛力新星受訓。



接著再找來徐譽庭、溫郁芳、陳世杰等金鐘編劇坐鎮，用「母雞帶小雞」的方式，帶領實習編劇一起集體創作，在演員方面也用同樣模式，力邀吳慷仁、楊丞琳、藍正龍等許多實力派演員，在拍片過程中，激發新演員潛能。



像是演員顏毓麟說在演「荼蘼」時，一開始常被王小棣罵不懂得感受或觀察其他演員的狀態，但每回對上女主角楊丞琳時，他總是在楊丞琳的引導下容易入戲，這就是王小棣希望達到的「傳承」意味，同樣也是教學相長，無論是資深或資淺，彼此總是在這過程當中互相學習。



4月底蔡總統親自到「植劇場」拍攝現場探班，顯現政府對影視產業的重視。王小棣說，她時常有種感覺，「過去會認為從事創作、畫漫畫、拍電影的人，以前都是壞學生，能夠當上總統、部長都是以前的好學生、菁英份子，可能心裡也不太把大眾文化看得太重要，甚至文化部預算也最少」。



文創影視獲重視 組國家隊告別單打獨鬥



但回歸到政府要組影視國家隊，「也許他們有聽聞，原來這些不用功的人做的事情，可能也是有點意義」，王小棣笑笑地說著，這是因為她一路以來感受到台灣影視產業的困境，「政府可能也在摸索，但對影視產業來說都是好事，因為前面失望的日子太長了」。



過去台灣影視產業市場一直無法做大，但在數位化時代，網路無國界，OTT的出現，似乎讓台灣看到了一線希望。



王小棣說，「台灣的優勢就是自由」，當平台越來越寬廣，在台灣創作的小故事，可能在地球的另一端都可能被看見，她舉例像「植劇場」推出的懸疑推理劇「天黑請閉眼」，就連在美國專門推懸疑恐怖片的經理人都知道，「台灣從人文、地理等面向，都有豐富題材，現在又有很多會搞怪、創作的小朋友」。



王小棣提到先前台北市長柯文哲在起跑時跌倒，「網路上就有這麼多年輕人，創作出有點好笑又戲而不虐的『作品』」，她認為台灣已經要走過小清新作品時代，「年輕導演來自四面八方、大家真的要相信自己」。



當初決定要做「植劇場」時，王小棣只是希望能集結每個人的小小力量，團結起來，因為各自在自己的路上走得很辛苦，現在政府要組影視國家隊，她說，「或許影視圈單打獨鬥的日子要過去了」。1060606