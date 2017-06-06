寶塚迷有福了 10月第3度赴台公演中央社 (2017-06-06 17:36)
（中央社記者楊明珠東京6日專電）有百年歷史的日本歌舞劇團寶塚歌劇團今天宣布，繼2013年、2015年之後，明年將第3度到台灣舉行公演，將由大阪出身的星組首席紅悠智露領銜演出。
寶塚歌劇團今天宣布，明年秋天將舉行第3次台灣公演。這次由大阪出身的星組首席紅悠智露領銜，星組成員40人將到台北市、高雄市演出。這將是寶塚首度到高雄市演出。
台北場是明年10月20日至28日在兩廳院，是兩廳院30周年慶祝活動之一；高雄場則是11月3日至6日在高雄市文化中心至德堂。演出的戲碼、售票方式等細節尚未決定，等決定後就會公布。
寶塚到台灣公演是為了感謝台灣在2011年311東日本大震災後，大力馳援，也希望能加強台日交流，於2013年、2015年在台北市公演，頗受好評。寶塚回應台灣寶塚迷的要求，曾將在日本的公演情況在台灣現場實況放映。粉絲期盼寶塚能再度到台灣公演，因此寶塚決定第3度到台灣公演。1060606
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