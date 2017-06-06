（中央社記者吳家豪台北6日電）研究機構IDC指出，今年第 1季農曆春節工作日減少、市場需求不如預期，全球智慧型手機產量季減 23.3%；預期今年印度市場競爭勢必格外激烈，相關廠商宜密切留意經營風險管控。



IDC全球硬體組裝研究團隊從供應鏈調查的最新研究結果顯示，2017年第1季由於農曆春節工作日減少，加上市場需求不如預期，全球智慧型手機產業製造量儘管相較去年同期仍微幅成長2.3%，但相較去年第4季則大幅減少23.3%。



IDC全球硬體組裝研究團隊研究經理高鴻翔指出，在面臨農曆春節工作天數較少的製造淡季下，由於白牌手機業者面臨中國大陸電信營運商補貼減少、人民幣貶值導致製造成本增加的雙重打擊，再加上過去幾季成長快速的OPPO、VIVO因銷售低於預期而緊急凍結零組件採購，造成2017年第 1季全球智慧型手機產業出貨規模較前一季大幅衰退。



從2017年第 1季前10大智慧型手機組裝廠商來看，排名依序為三星、鴻海、歐珀、和碩、樂金、維沃、華勤、偉創力、中興、英華達。



展望2017年全球智慧型手機產業發展，IDC表示，由於全球市場需求成長趨緩、廠商競爭幅度加大，預料在中國大陸前 5大智慧手機品牌廠商所提出的合計出貨量成長目標1.75億台、遠高於全球市場成長量6000萬台的情況下，全球智慧型手機產業的競爭幅度將急遽拉高。



IDC認為，兵家必爭之地的印度市場競爭勢必格外激烈，相關廠商宜密切留意經營風險管控。1060606