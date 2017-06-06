帛琉衛生部長羅伯茲日前在世界衛生大會(WHA)中力挺台灣，他今天(6日)再度強調，健康是基本人權，不該受政治干預，台灣擁有世界頂尖的醫療技術，沒理由不能參加WHA，帛琉會持續支持台灣加入世衛大會。

今年世界衛生大會(WHA)期間力挺台灣、與中國及古巴代表辯論的帛琉衛生部長羅伯茲(Hon. Emais Roberts)6日應邀參訪新光醫院，並探視於院中治療的帛琉病患。

帛琉近日爆發登革熱疫情，共有近200人確診、3人死亡，新光醫院也宣布捐贈3台靜脈輸注幫浦、240罐醫療級防蚊液給帛琉，並將派出由8名專家組成的行動醫療團赴帛琉，協助對抗登革熱疫情。新光醫院副院長洪子仁：『(原音)準備了防疫物資，包含醫療級的防蚊液，以及3台靜脈輸注幫浦，讓他們當地的醫療機構可以使用，而且院方決定立刻要於6月14日派出醫療團，來協助當地登革熱疫情的防治。』

羅伯茲除感謝新光醫院及台灣政府長年所提供的協助外，也再次強調，台灣有世界頂尖的醫療環境，沒理由不能參加WHA，健康是基本人權，WHA不應受政治干預，只要台灣一日沒有受邀，帛琉就會持續為台灣發聲。羅伯茲：『(英文原音) 我告訴他們，我們是來討論健康議題，健康是基本人權，沒有人應該被遺漏，政治議題不應該介入WHA，應在別的地方討論。包含台灣在內，大家都應可在WHA發出自己的聲音。我們感謝台灣對帛琉的幫助，我們會持續為台灣發聲，直到有一天台灣進入WHA。』

羅伯茲並說，帛琉從台灣這個兄長得到許多的幫助，他有說不完的感謝，現在帛琉登革熱疫情嚴重，新光捐贈物資給帛琉提供很大的幫助，希望台灣與帛琉雙方友好關係能夠永遠持續下去。新光醫院表示，該院每年派遣長、短期駐診醫師及行動醫療團赴帛琉，20多年累計治療病患約4,000人次，建立台、帛兩國人民深厚友誼，新光將持續推展愛無國界的國際醫療合作。