不解釋與陳美鳳關係 邱澤搬繞口令逃避NOWnews今日新聞 (2017-06-06 17:52)
日前陳美鳳遭爆出欣賞邱澤，而且還是靠好姊妹藍心湄牽線，不過事後她否認，認為這對姊弟配太委屈對方，而邱澤6日出席活動不免被問到此事，但他不願正面回答，僅以「開玩笑」回應，甚至搬出電影《吃吃的愛》裡的繞口令「紅鯉魚」來搪塞。
邱澤今出席活動，對於記者逼問與陳美鳳的事，他一概以「就開玩笑」四字回答，隨後竟突然說到，最近《吃吃的愛》正流行的繞口令，透露賈永婕有點名他，為此現場示範，說昨晚有特地順一下。在順利念完「紅鯉魚與綠鯉魚與驢」後，媒體不死心再追問，他就都以此句矇混過去，事後還點名林宥嘉接棒，不過解釋跟對方無恩怨，純粹剛好想到他。
對於爆出的新聞，陳美鳳今在錄《美鳳有約》前特地解釋，表示：「真的沒有啦！是要我說什麼，就是藍心湄叫大家來聚餐聊天，講得好像是幫我介紹。」對邱澤感到非常抱歉，沒想到無意的稱讚，會造成對方困擾，笑說：「現在我稱讚別人要很注意了。」
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