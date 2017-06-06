墨西哥對我塗鍍鋼板徵收最終反傾銷稅北京新浪網 (2017-06-06 17:01)
？？？ 2017年6月5日，墨西哥經濟部發佈公告，決定結束對我塗鍍鋼板反傾銷調查，對原產中國的塗鍍鋼板徵收22.22%-76.33%不等的最終反傾銷稅。涉案產品稅號包括：72103001、72103099、72104101、72104199、72104901、72104902、72104903、72104904、72104999、72106101、72107001、72107099、72122001、72122002、72122099、72123001、72123002、72123099、72124003、72124099、72259101、72259201、72269901、72269902和98020001、98020002、98020003、98020004、98020006、98020007、98020010、98020013、98020015和98020019。
？？？ 案件裁決公告詳見以下鏈接：
http://www.contactopyme.gob.mx/upci/paginas/3156.pdf
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