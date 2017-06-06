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口述| 30后老頭

（30后，男，1960年參加高考）

文| 龐乓





浙江省高等學校1960年暑期招生准考證（資料圖）





我是1960年在天津參加的高考，今年78歲，後來就讀於河北某高校。





老師說：明天要高考了哈。第二天，同學們就都背著書包去學校考試了。然後，髮捲子，寫，就是了。





當年我們的高考其實也沒什麼可說的，因為大家的心情都很輕鬆。我們高考時可不像現在，又怕噪音干擾，又是交通管制，好像全社會都很關注，我們那時候的高考和平常沒什麼區別。也沒有啥高考補習班、狀元高考房啥的。高考填報志願也都是我自己做決定，家裡人也都沒給啥意見，那時候孩子多，一家都好幾個，爸媽還得上班，顧不過來，自己做主，頂多問問鄰居家的哥哥姐姐。一般對於多個孩子的家庭，1個孩子高考也沒啥大不了的。頭天老師說，明天要高考了哈，第二天班上同學就都背著書包去學校考試了。然後……髮捲子，寫，就是了。





高考的考試科目是數學語文和綜合，不過我們不考英語，那時候我們都學俄語，不過高考到底考不考，我忘記了，畢竟時間太久遠了。





考大學，班主任的評語比成績重要！





那時候我們一個班有50多名同學，差不多80%都上了大學。那時候，大學錄取不只看高考當天的成績，班主任執筆的「畢業鑒定」更重要，某種程度上來說，是以評語為主的。我們那個年代里，思想覺悟是很重要的考核標準，那些沒考上大學的同學，大部分也都是平時調皮搗亂或者思想覺悟不高的。





當然，由於每個班主任的能力不盡相同，還有對評價標準、政策分寸等標準掌握得不統一，評語的水平也寫得良莠不齊。為了把關，一般都是由中學的校長親自審閱、並與班主任協商。





不過這「待遇」也不是每個學生都有的，這隻限於畢業考試總成績排在年級前50名左右的學生，目的是讓他們儘可能多地被重點院校錄取。畢業時學校事情也多，校長也不可能把所有畢業生的評語都看一遍。





要是這50名同學里，有家庭出身不夠好，但高考成績較好的同學，那「個人政治表現」鑒定評語對他就格外重要了。這也許就是他們能否考進大學，甚至是能否進入重點大學深造的關鍵。當然，家庭出身好的同學，如果高考成績稍差，也會因為學校給出了好的鑒定評語而改變命運。不像現在，「一考定生死」，所以我們那時候心態都挺輕鬆的。





此外，當時的高校同樣也希望能夠招入一些思想覺悟高、入學后能擔任學生幹部的人才，有文藝體育專長的人才，省、市級各學科競賽的優勝者等，這也全靠畢業鑒定來展示了。





所有的志願表上都有四個字：服從分配





至於哪些同學上哪所大學，也都是按照國家計劃的，就像畢業后就業一樣，只要你能上了大學，畢業就能有工作，也都是國家統一分配的。那時候，我們也都沒有「什麼專業今後就業好」的概念，這種想法壓根就沒有。也就是說，上了大學，就有了工作，國家就會給你分配以後的事兒了。





唯一的考慮因素，來自老師的調配。1962年高考，全國高考僅錄取12萬人，因此學校的好學生，志願報得一定要「平均」，不能集中到一個學校，一個專業。當然，時代特色必不可少：「所有學生的志願表上肯定都少不了這四個字，『服從分配』。」 那時候我們座談時，也討論的都是如何服從祖國需要，做好升學和就業兩種思想準備。





不過不是你家在哪裡，就能在哪裡工作，不少人都被分配到了離家很遠的地方。不過也很少有人不滿意，大家的想法都是很服從分配的。讓去哪裡，背著包也就去了，很簡單。那個年代，組織說什麼就聽什麼，沒人有異議。













【本文來自微信公眾號「中國經濟周刊」】