前5個月胡志明市吸引外資增長45.8%北京新浪網 (2017-06-06 17:01)
前5個月胡志明市吸引外資增長45.8%？？？ 越南《西貢經濟時報在線》6月4日報導，今年前5個月胡志明市吸引外資協議總額達13.7億美元，同比增長45.8%。其中，新批外資項目283個，協議資金總額3.42億美元，81個原有項目增資協議總額2.87億美元，另外有775份注資、購買股份、回購股權協議，協議資金總額7.422億美元。新批外資主要投資於加工工業（35.9%），批發零售、汽摩維修業（27.1%），傳媒通訊業（16.2%），房地產業（11.8%）。
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