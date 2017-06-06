外地糧商搶購仙桃富硒小麥北京新浪網 (2017-06-06 17:01)
湖北日報訊？（記者張衛華、通訊員陳國力）4日一大早，仙桃市鄭場鎮友發農副產品專業合作社負責人盧業全接到石家莊農副產品收購大戶楊利彬的電話，要從這裏再購進一批「富硒小麥」。
一個星期前，楊利彬在友發買走小麥95萬公斤，已全部售罄，客戶看中的就是「富硒牌」。
和楊利彬一樣，安徽阜陽的季景君，江蘇徐州的馮老闆都打起了「富硒牌」，成百上千噸仙桃富硒小麥一到當地，就成了「香餑餑」。「牌子一響，黃金萬兩。」盧業全笑眯眯地說，10來天，友發首批550萬公斤小麥已全部銷往河北、山東、安徽、湖南四省，價格比去年同期高。
一個多月前，友發新建了兩個QQ群，主推富硒小麥等仙桃農產品，吸納全國各地客戶250多個。線上交流、線上下單、線上付款、款到發貨，成為友發的經營新模式。
新品，新招，新感受。盧業全說，友發的客戶群越來越大，出手最牛的一次吃進100萬斤左右。「以往我們缺客戶，現在是選客戶。」
友發火了，合作社的640多名社員也跟著沾光。賈窯村的曾繁兵，50畝小麥全部賣給友發合作社，收入3.5萬多元，比去年凈增10%。曾繁兵說：「明年，還要多種小麥。」
不光鄭場，眼下，仙桃七成以上的小麥都被河北、河南、山東、安徽的糧販子「搶」走。
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