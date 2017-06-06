烏克蘭通訊社援引政府門戶網站6月4日消息，「國際貨幣基金組織和世界銀行表示支持烏政府的養老體系改革法案，該法案由總理格羅伊斯曼授權烏社會政策部制定。」烏社會政策部對於國際貨幣基金組織和世界銀行的專家對於該法案工作的協助表示誠摯謝意。

IMF使團團長羅恩·范·羅登直接參與了談判全過程，「談判結果是達成了一個平衡的、全面的文件，是在世界最好的經驗基礎上，為今天烏克蘭國家和社會所面臨緊急問題和挑戰提供了答案。」IMF報告指出，「目前重要的是獲得該法案在議會的通過，保持我們已經協商一致的所有關鍵改革要素。」

世界銀行負責白俄羅斯、摩爾多瓦和烏克蘭事務經理薩圖·卡赫科年稱，「該法律草案體現了烏養老金體系全面改革的巨大努力，通過穩定的財政手段恢復體系，保證社會的公正並強化了人民參與的激勵機制。」

格羅伊斯曼此前表示，從今年10月1日起，將會有月562萬烏克蘭退休人員可額外多領取1000格里夫納。養老金改革是IMF向烏撥付下筆貸款的關鍵條件之一。烏政府批准的養老金改革方案規定提高退休的最低保險金。法案正式生效還需要議會通過和總統簽署。