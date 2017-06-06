IMF和世界銀行支持烏克蘭政府的養老金改革方案北京新浪網 (2017-06-06 17:01)
烏克蘭通訊社援引政府門戶網站6月4日消息，「國際貨幣基金組織和世界銀行表示支持烏政府的養老體系改革法案，該法案由總理格羅伊斯曼授權烏社會政策部制定。」烏社會政策部對於國際貨幣基金組織和世界銀行的專家對於該法案工作的協助表示誠摯謝意。
IMF使團團長羅恩·范·羅登直接參與了談判全過程，「談判結果是達成了一個平衡的、全面的文件，是在世界最好的經驗基礎上，為今天烏克蘭國家和社會所面臨緊急問題和挑戰提供了答案。」IMF報告指出，「目前重要的是獲得該法案在議會的通過，保持我們已經協商一致的所有關鍵改革要素。」
世界銀行負責白俄羅斯、摩爾多瓦和烏克蘭事務經理薩圖·卡赫科年稱，「該法律草案體現了烏養老金體系全面改革的巨大努力，通過穩定的財政手段恢復體系，保證社會的公正並強化了人民參與的激勵機制。」
格羅伊斯曼此前表示，從今年10月1日起，將會有月562萬烏克蘭退休人員可額外多領取1000格里夫納。養老金改革是IMF向烏撥付下筆貸款的關鍵條件之一。烏政府批准的養老金改革方案規定提高退休的最低保險金。法案正式生效還需要議會通過和總統簽署。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
桐趣 螢幕架 實木．螢幕架加長．電視 螢幕架．多功能 螢幕架．RICHOME 螢幕架．鍵盤架 螢幕架．BUYJM 玻璃 螢幕架．Akira 螢幕架．IKLOO 螢幕架．防潑水螢幕架．螢幕架 USB．桌上 螢幕架．日系 螢幕架．C B 螢幕架．L 螢幕架．電腦螢幕架．曼巴皮面螢幕架．壁掛 螢幕架．螢幕架 加長．螢幕 架．防水增高螢幕架．鍵盤螢幕架．手工 皮革 螢幕架．JK 螢幕架．實木 鍵盤 螢幕架．維克 螢幕架．USB 螢幕架．實木鍵盤螢幕架．螢幕架 桌上架．安全螢幕架
- 【ICHE 衣哲】印花肩帶造型洋裝
- Frency&Mercury光學眼鏡-黑x金框#Rights of Kiss-ABG
- HERMES Grand Man?ge Fleuri系列 Maxi Twilly 絲巾
- 【M2M】重工刺繡花朵不歸責前短後長襯衫(共四色)
- PLAYBOY- Road Trip 66號公路之旅系列 肩背包-卡其色
- SONY 索尼 ILCE-A6300L 數位單眼相機-黑色
- 浪漫狐仙-粉晶手鍊《含開光》財神小舖【S-8406】斬爛桃花/
- 名流寢飾 100%純天然乳膠床墊10cm -雙人加大
- 【ST.MALO】SympaTex 新銳防寒臻選長大衣-1551WJ(波爾多紅/
- 林內RH-1273雙倒T型全直流變頻油煙機120CM
傳了2個月之後，富士康終於還是把「戰火」燒向日本【北京新浪網】
學者評卡達斷交事件： 特朗普中東攪局獲小勝【北京新浪網】
「小巴菲特」再次對屢創新高的美股發出風險警告！【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》